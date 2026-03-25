CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir iktidara yakın medyanın kendisine yönelik haberlerine yanıt verdi.
İktidar medyasının üzerine kayıtlı 68 tapu olduğuna yönelik iddiaların ardından Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında kendisine ait tapu kayıtlarını paylaştı.
Toplantıya yanında getirdiği tabletle çıkan Emir tapu sistemini açarak varlıklarını gösterdi.
"Taşınmaz beyanı böyle yapılır" diyen Emir şunları kaydetti:
Sözde basın bana saldırıyor. Tapu kayıtlarına ulaştık diyenler doğru söylesin. 80 daire gösteriyorlar ama 2005 yılında krediyle bir daire aldım, orada oturuyorum.