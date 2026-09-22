CHP Karamürsel’de iki dönem ilçe başkanlığı yapan Şinasi Yazar, CHP’deki parti içi tartışmalara ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un açıklamalarını değerlendiren Yazar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e açık destek verirken kullandığı ifadelerle gündeme geldi. “KİŞİSEL PAZARLIĞIN İÇİNDE OLMAZ” Gürsel Erol’un açıklamalarını dikkatle dinlediğini belirten Yazar, paylaşımında Özel’e yönelik, “Özgür Özel senin ayaklarını yıkar, suyunu içerim” ifadelerini kullandı. Yazar, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı: “Seçilmiş genel başkan asla kişisel pazarlığın içinde olmaz. Kişisel pazarlık içinde olanlar ancak CHP’ye atanarak müdür, atatanın muradına hizmetçi olur.” İKİ DÖNEM İLÇE BAŞKANLIĞI YAPTI Şinasi Yazar, 2012 yılında gerçekleştirilen kongrede CHP Karamürsel İlçe Başkanı seçildi. İki dönem ilçe başkanlığı görevini sürdüren Yazar, 2017 yılında yapılan kongrede yeniden aday olmadı.

Yazar’ın paylaşımı, CHP’de parti içi tartışmaların sürdüğü bir dönemde Özel’e verdiği açık destek olarak dikkat çekti.

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