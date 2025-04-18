Devrek Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolsuzluk operasyonu kapsamında bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.
İçişleri Bakanlığı Müfettişlerinin teftişleri sonucu ortaya çıkan usulsüzlüklerin ardından yapılan operasyonda Devrek Belediyesi eski Başkanı Çetin Bozkurt ve Raif Kabasakal, Nafia Çakır, Recep Korun, İsmail Karademir, Engin Kösekadam, Umut Karademir, Tuncay Ulupınar gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Soruşturma devam ediyor.
'SUÇ UYDURMAYA ÇALIŞILIYOR'
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Yavuzyılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Bugün itibariyle Zonguldak İlimizin Devrek İlçesi önceki dönem Belediye Başkanı Sn. Çetin Bozkurt ve 7 çalışma arkadaşı gözaltına alındı.
Değerli başkanımıza suç uydurulmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu gözaltıların siyasi saiklerle yapıldığını da biliyoruz.
Tetikçi konumuna sokulan kamu görevlilerine sesleniyorum.
Yüreğiniz yetiyorsa mevcut ve önceki dönem AK Partili Belediyeleri inceleyin, soruşturun da görelim!
Çetün Bozkurt’un yanındayız!