Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Tokat milletvekillerinden Orhan Ziya Diren, tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

YENİ PARTİ'Yİ DESTEKLEYECEKLERİNİ DUYURMUŞLARDI

27 Temmuz'da CHP'den ayrılan 265 eski milletvekilinden biri olan Diren, istifasını mutlak butlan kararı sonrası oluşan yönetime tepki olarak açıklamıştı. Eski milletvekilleri, Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'yi destekleyeceklerini duyurmuştu.

TOKAT'TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Edinilen bilgilere göre Orhan Ziya Diren için 1 Ağustos Cumartesi günü Tokat'taki Alipaşa Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek. Diren, tören sonrası memleketinde toprağa verilecek.

ORHAN ZİYA DİREN KİMDİR?

27 Mart 1947'de Tokat'ta dünyaya gelen Orhan Ziya Diren, yükseköğrenimini Fransa'daki Dijon Üniversitesi Fen Fakültesi Bağcılık ve Şarapçılık Bölümü'nde tamamladı. Kariyerini sanayi ve gıda sektöründe sürdüren Diren, uzun yıllar DİMES Gıda AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

Siyasi yaşamında ise 22. ve 23. Yasama Dönemlerinde, 2002-2011 yılları arasında CHP'den Tokat Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı.

Evli ve bir çocuk babası olan Diren'in oğlu Ozan Diren, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor.