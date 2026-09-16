TBMM 24. Dönem Milletvekili ve avukat Hüseyin Aygün hakkında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart 2025’te gözaltına alınmasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davada karar çıktı. Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Aygün’ü “suç işlemeye alenen tahrik etme” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
SAVUNMA: SÖYLEM ELEŞTİRİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMELİ
15 Eylül 2026 tarihli dördüncü celsede Aygün’ün avukatı Ertuğrul Cem Cihan, mahkemeye sundukları yazılı savunmayı tekrar etti.
Cihan, müvekkilinin toplumsal olaylar karşısında görüşlerini ifade etmesinin olağan olduğunu belirterek, söz konusu söylemlerin eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
Savunmada, eleştirinin ironik olmasının tek başına “tahrik” suçu anlamına gelmeyeceği ifade edildi. Yargıya yönelik eleştirilerin açık biçimde yapılabileceği belirtilen savunmada, Aygün’ün amacının yargının güçlenmesi ve bağımsızlığının sağlanması olduğu kaydedildi.
Avukat Cihan, siyasi iktidarın yargı üzerindeki etkisinin önüne geçilmesini amaçladıklarını belirterek, “isnat edilen suçun unsurlarının oluşmadığını” savundu ve Aygün’ün beraatini talep etti.
MAHKEME: SUÇUN İŞLENDİĞİ SABİT
Mahkeme tutanağında, Aygün’ün üzerine atılı “Suç İşlemeye Alenen Tahrik Etme” suçunu işlediğinin sabit olduğu değerlendirmesine yer verildi.
Kararda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 214/1. maddesi uyarınca ceza tayin edildiği belirtildi. Ceza belirlenirken suçun işleniş biçimi, işlendiği yer ve zaman, sanığın kastı, kullanılan araçlar ile meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığının dikkate alındığı ifade edildi.
Aygün duruşmada hazır bulunmadığı için son sözü alınamadı.
GEREKÇELİ KARAR 15 GÜN İÇİNDE DOSYAYA EKLENECEK
Mahkeme, yargılamayı sona erdirirken kararın gerekçesinin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 232/3. maddesi uyarınca 15 gün içinde dava dosyasına eklenmesine hükmetti.
Mahkemenin 15 Eylül 2026 tarihli duruşma tutanağında yer alan hüküm bölümünde Aygün hakkında verilen 7 ay 15 günlük hapis cezası açıklandı.