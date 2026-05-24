CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, dün ilçeye bağlı Akarca Mahallesi'nde maskeli bir kişinin silahlı saldırıda bulunması sonucu yaralandı. Olaya ilişkin 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, yaralı başkan Alim Karaca, hastaneye kaldırıldı. Karaca'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muğla Valiliği CHP'li başkana saldırıya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Valiliğin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"23.05.2026 tarihinde Fethiye ilçemizde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayı ile ilgili olarak İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekiplerince koordineli yürütülen çalışma kapsamında olayın faili ve birlikte hareket eden 3 şüpheli şahıs yakalanmıştır.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında gerekli çalışmalar yapılmakta olup gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir."