CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, emeklilerin bayram ikramiyesine yapılacak bin liralık zam ile ilgili, “2018'de bin TL olarak belirlenen bayram ikramiyesi yedi yılda sadece 4 katına çıkarılmış durumda. Oysa aynı dönemde ekmeğin, etin fiyatı 10 kat ve 15 kat zamlandı. Bayram ikramiyesi en az asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır” dedi.

Genç, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirterek bayram ikramiyesinin asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini ifade etti.

“BU DÜZENLEME HİÇBİR YARAYA MERHEM OLMUYOR”

“İktidar, emeklilerin bayram ikramiyesini 4 bin TL'ye çıkardığını müjde gibi sunuyor ancak gerçekler çok farklı” diyen Genç, şunları söyledi:

“2018'de bin TL olarak belirlenen bayram ikramiyesi yedi yılda sadece 4 katına çıkarılmış durumda. Oysa aynı dönemde ekmeğin, etin fiyatı 10 kat ve 15 kat zamlandı. TÜİK'in düşük gösterdiği resmi enflasyona bile baktığımızda emeklilere yapılan artışın gerçekte bir kayıp olduğu açıkça görülüyor. Emekliler düşük maaşlarla temel ihtiyaçlarını bile karşılayamazken bu düzenleme hiçbir yaraya merhem olmuyor. Emeklilere bayramda verilen 4 bin lira bir faturayı bile ödeyemez hâle geldi. Buradan iktidara soruyorum: Bu ülkenin emeklisi otuz yıl çalıştıktan sonra açlıkla mı mücadele edecek? Bayram ikramiyesi en az asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır.”