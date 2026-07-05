Kayyum olarak atandığı CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden "mutlak butlan" kararı sonrası ayrılan Gürsel Tekin'in Avcılar'da yaptığı toplantıda dikkat çeken anlar yaşandı.
CHP Avcılar Gençlik Kolları üyeleri, Tekin'in ilçede gerçekleştirdiği toplantı esnasında toplantının yapıldığı binanın karşısına "Özgür İstanbul, Özgür Türkiye" yazılı pankart astı.
Gençler ayrıca, pankartın asılmasının ardından "Kayyumlar gidecek, biz kalacağız!" sloganları attı.
TEKİN'İN PAYLAŞIMINDA DA PANKARTLAR GÖRÜLDÜ
Öte yandan, Gürsel Tekin'in toplantıya ilişkin sosyal medya paylaşımında da söz konusu pankartın yer aldığı görüldü.
(Gürsel Tekin'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf)
CHP Avcılar Gençlik Kolları Başkanı Umut Baran Sonbahar, protestonun görüntülerinin sosyal medya hesabından paylaştı.