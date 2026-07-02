CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Poligon Mahallesi'nde rezerv alan uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeybek, afet riskini azaltmayı amaçlayan 6306 sayılı Kanun'un uygulama biçimine yönelik eleştirilerde bulunarak, vatandaşların mülkiyet haklarının zarar gördüğünü iddia etti.

Rezerv alan düzenlemesinin amacının deprem güvenliğini sağlamak ve sağlıklı kentleşmeyi gerçekleştirmek olduğunu belirten Zeybek, uygulamaların bu amacın dışına çıktığını öne sürdü. Sarıyer'de bazı vatandaşların tapularının rezerv alan uygulaması kapsamında alınarak şirketlere devredildiğini iddia eden Zeybek, bunun mülkiyet hakkını tartışmalı hale getirdiğini savundu.

6306 sayılı Kanun'un hiçbir hükmünün vatandaşların mülkiyet hakkını zayıflatmaya ya da ekonomik mağduriyet yaratmaya dayanak olamayacağını ifade eden Zeybek, rezerv yapı alanı ilan edilen bölgelerde taşınmazların düşük bedellerle devredilmeye zorlandığı, vatandaşlara piyasa koşullarının altında teklifler sunulduğu ve yıkım baskısıyla sözleşme imzalamaya yönlendirildikleri yönündeki iddiaları gündeme getirdi.

Zeybek ayrıca, vefat etmiş kişiler adına hesap açılarak işlem yapıldığına ilişkin iddiaların da bulunduğunu belirterek, söz konusu iddiaların açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Açıklamasında, Sarıyer'deki vatandaşların yaşadıklarını yakından takip edeceğini ifade eden Zeybek, mülkiyet hakkına yönelik baskı iddialarına karşı sürecin takipçisi olacaklarını dile getirdi.