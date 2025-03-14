CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasına yönelik iddialara ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Günaydın, bazı medya organlarında İmamoğlu’nun diplomasının iptal edileceğine dair çıkan haberlerin "siyasi bir operasyon" olduğuna dikkat çekti.

Günaydın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İmamoğlu’nun eğitim süreciyle ilgili net bilgiler paylaştı. İmamoğlu’nun 1988-1989 yıllarında Girne Amerikan Üniversitesi’nde İngilizce İşletme Yönetimi bölümünde hazırlık ve birinci sınıf eğitimini tamamladığını belirten Günaydın, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi’nin yatay geçiş ilanında belirtilen şartları yerine getirerek, 51 kişiyle birlikte yatay geçiş yaptığını ve 2, 3 ve 4. sınıf eğitimlerini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamlayarak 1994 yılında mezun olduğunu ifade etti. Günaydın, 2020’de CİMER’e yapılan bir başvuru sonrası İstanbul Üniversitesi’nin, geçiş ve mezuniyet sürecinde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığını açıkladığını da sözlerine ekledi.

Bu iddiaların 2024 seçim süreciyle bağlantılı olduğunu belirten Günaydın, "İmamoğlu’nun diplomasını iptal etmeye yönelik girişimler, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine yönelik kirli bir oyundur" dedi. Günaydın, İstanbul Üniversitesi Senatosu’nun böyle bir karar alamayacağını vurgulayarak, "Bunun farkına varanlar, Fakülte Dekanı’nı istifa ettirerek yönetim kurulu üzerinden bir karar çıkarmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Günaydın, sürecin ulusal ve uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip edildiğini belirterek, hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini ve bu girişime karşı duracaklarını söyledi. "Bu açık hukuksuzluğa, yargının araçsallaştırılmasına, İstanbul seçimlerinde üç kez karşısına çıkarılan adayları değil aslında Erdoğan’ı yenen İmamoğlu’na faul yapılmasına izin vermeyeceğiz." diyerek, sürecin sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti.