CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, kadın hakları ve eşitlik mücadelesine dikkat çekti. Kadınların tarih boyunca toplumu şekillendiren en önemli unsurlardan biri olduğunu belirten Gülcan Kış, "Kadınların emeği, sesi ve hakları asla yok sayılamaz!" dedi.

Kadınların hala şiddete, ayrımcılığa ve ekonomik adaletsizliğe maruz kaldığını belirten CHP'li Gülcan Kış, "Kadın cinayetleri artarken, kazanılmış haklarımıza yönelik baskılar da devam ediyor. Oysa bizler biliyoruz ki, eğer bir toplum ileri gitmek istiyorsa, kadınların özgür ve güçlü olması şarttır" ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK'ÜN YOLUNDA YÜRÜYEREK MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünyada her şey kadının eseridir" sözünü hatırlatan Gülcan Kış, "Atatürk'ün yolunda yürüyen bizler, kadın hakları ve eşitlik mücadelesinden asla taviz vermeyeceğiz!" dedi.

Kadın haklarına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dair verdikleri mücadelenin süreceğini belirten Gülcan Kış, "Biz CHP olarak, kadınların hak ettikleri yaşam koşullarına kavuşması, ekonomik ve sosyal alanda eşit fırsatlara sahip olmaları için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"KADINLARIN HAK ETTİĞİ DEĞERİ ALDIĞI GÜNLER YAKINDIR"

8 Mart'ın sadece bir kutlama değil, aynı zamanda bir dayanışma ve mücadele günü olduğunu vurgulayan CHP Mersin Milletvekili Kış, "Tüm baskılara, engellere rağmen, daha eşit, daha adil bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz. Kadınların emeğinin görüldüğü, hak ettiği değeri aldığı günler yakındır!" dedi.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ YENİDEN YÜRÜRLÜĞE KOYACAĞIZ'!

CHP olarak iktidara geldiklerinde, kadın haklarının korunması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin tam anlamıyla sağlanması için kararlı olduklarını belirten Gülcan Kış, "İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız, 6284 sayılı Kanunu tavizsiz uygulayarak kadına yönelik şiddetle etkin mücadele edeceğiz. Kadınların ekonomik bağımsızlığını sağlamaya yönelik politikalar geliştirerek, eşit ve adil bir düzen inşa edeceğiz" dedi.