Cumhur İttifakı yeni anayasa için çalışmalara başlarken CHP'den de dikkat çeken bir çıkış geldi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, " Cumhuriyet Halk Partisi bir anayasa değişikliği masasına oturmayacaktır. Bunu açıkça söylemiştir ve gerekçemizi de bu netlikle ifade ediyoruz." dedi.

T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Günaydın, "Mevcut anayasa yamalı bohçadır, ideolojik özünü kaybetmiştir, antidemokratiktir. 2010 ve 2017 değişiklikleri başta olmak üzere anayasanın büyük ve çaplı değişikliklere ihtiyacı vardır. Ama bu anayasa AKP ve MHP ile yapılamaz. Çünkü AKP ve MHP ile birlikte anayasa değiştirmeye çalışırsan onlar senin damağına bir parmak bal çalarlar ama o parmak balın dışında kendi yapmak istediklerini yaparlar." değerlendirmesini yaptı.

Günaydın şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de hep referandumlar sonrasında seçimler olmuştur ve referandumda konsolide ettikleri seçmen üzerinden yeni bir dönem başlatmışlardır. Cumhuriyet Halk Partisi bir anayasa değişikliği masasına oturmayacaktır. Bunu açıkça söylemiştir ve gerekçemizi de bu netlikle ifade ediyoruz.

“Menemen yapmayız” dedik. Ama tabii müthiş demokratik işler yaparlar, öyle bir anayasa değişikliği tasarısı koyarlar masaya… Biz de bakarız. Erdoğan'ın şahsını kurtaracak bir madde falan koymamışlardır, Türkiye'nin lehine düzenlemeler vardır, o zaman bakarız. Ama şu anda ne için masaya oturacağız biz, hangi düzenleme için? Ayrıca niye kaçıyorsun ki referandumdan? Yani hani 360'ı bulursan referanduma gitmen lazım değil mi?

Birbirinden farklı talepler, bir taraftan Kürt taraflarının talebi, bir taraftan AKP'nin talebi. Acaba böyle yapılmış bir anayasa o referandumdan nasıl geçer? AKP'nin seçmeni, DEM'in seçmeni, CHP'nin seçmeni, bir siyasi meşruiyet olmadan bu anayasa değişikliğine evet derler mi? Diyelim ki dört yüzü buldunuz ve geçirdiniz. O zaman ilk seçim senin için bir referandum niteliği taşır mı taşımaz mı? Bakın bunlar temel tartışmalar. Ama biz çok net ortaya koyduk; AİHM kararlarını ve Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayan, anayasada nasılsa kalmış birkaç demokratik maddeyi de özenle yok sayan bir ittifaktan memleketi demokratikleştirmesini beklemek akla aykırıdır.