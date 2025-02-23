AKP 8. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK listesi belli oldu.
Listede CHP listelerinden seçilerek milletvekili olan isimler dikkat çekerken CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da listelere tepki gösterdi.
Günaydın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
8 İSMİ SIRALADI
"AKP’ye karşı kurulmuş partilerden milletvekili seçilenler AKP yönetiminde!
MKYK listesinde İYİ Parti’den transfer edilen Dursun Ataş, Seyithan İzsiz, İdris Nebi Hatipoğlu, Kürşad Zorlu ve Ünal Karaman, GELECEK’ten transfer edilen Serap Yazıcı Özbudun ve Mustafa Nedim Yamalı,
PİD Hakem Kurulu’nda ise YRP’den transfer edilen Suat Pamukcu yer alıyor.
Siyasette çürüme hız kazanıyor.."
AKP’ye karşı kurulmuş partilerden Mv seçilenler AKP yönetiminde!— Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) February 23, 2025
MKYK listesinde İYİ Parti’den transfer edilen Dursun Ataş, Seyithan İzsiz, İdris Nebi Hatipoğlu, Kürşad Zorlu ve Ünal Karaman, GELECEK’ten transfer edilen Serap Yazıcı Özbudun ve Mustafa Nedim Yamalı,
PİD Hakem… pic.twitter.com/dXlS8tiH05