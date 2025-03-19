İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptal edilmesinin ardından sabah saatlerinde gözaltına alındı. İmamoğlu'nun evinde arama yapıldı kapısında 20'ye yakın polis aracı bekletildi. Gözaltına alınan İmamoğlu Vatan Emniyet'e götürüldü.

"İLAÇLARI VERİLMEDİ"

Halk TV'ye konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sabah evinden gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hukuka aykırı bir şekilde karakolda sağlık kontrolü yapılacağını söyledi. Adli kolluk bulunan yerde sağlık kontrolünün yasaya göre aykırı olduğunu belirten CHP'li Günaydın, İmamoğlu'na ilaçlarının da verilmediğini bildirdi.

Günaydın şöyle konuştu:

"Şimdi Ekrem Başkanı normalde sağlık kontrolünden geçirmeleri lazım. Bu içim parçalanarak söylüyorum ama bu bir gözaltı prosedürü maalesef. Ekrem Başkanı doğrudan Vatan Emniyete getirdiler. Vatan Emniyete geldiyse buradan sağlık kontrolü için hastaneye, Bayrampaşa'ya götürülmesi lazım. Efendim bu güvenlik sorunu oluştururmuş. Bu nedenle sağlık ekiplerini Vatan Emniyet Müdürlüğüne davet etmişler. Sağlık kontrolünü karakolda, emniyette yapacaklar.

Yani karakolda sağlık kontrolünün yapıldığını kim görmüş? Ekrem İmamoğlu'nun ilaçları kendisine verilemiyor. Hiç kimse kendisiyle görüşemiyor ve dolayısıyla böyle bir tablo. Bu tablo sabahtan bu yana süregelen açık hukuksuzluklara bir son halka şeklinde eklenmiş durumda. Yani sözümü şöyle bitireyim, Twitter'ı yavaşlatırsınız, Vatan Emniyeti'ni ablukaya alırsınız, gözaltına aldığınız arkadaşlarımızı sağlık kontrolünden de geçirmezsiniz, bir çıkın sokağa bir bakın bakalım vatandaş size nasıl bakıyor?"