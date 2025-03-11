CHP Niğde Milletvelili Ömer Fethi Gürer Türkiye Büyük Meclisi(TBMM) Genel Kurulu’nda emekliye verilecek bayram ikramiyesi hakkında konuştu. Gürer konuşmasında şunları kaydetti:

"DAĞ FARE DOĞURDU"

*Emekli bayram ikramiyesindeki artış beklentisinde yine, dağ fare doğurdu. İktidar âdeta emekliyle dalga geçti. Emekliye reva görülen artış 1 kilo pirzola parası etmiyor. 2018 yılında bayram ikramiyesi bin lirayken 1 gram altın 192 liraydı, 5 gram altın alınabiliyordu. 2025 yılında artışla beraber 1 gram altın alınabiliyor, 4 gram altın emekliden çalınmıştır.

*Emekli geçinemiyor, emekli olmak isteyen de düşük emekli maaşı nedeniyle olamıyor. Tüm emeklilere -ayrımsız- memura, işçiye seyyanen 15 bin lira artış sağlanmalıdır. Emekli bayram ikramiyesi de maaşı da asgari ücrete eşitlenmelidir.

*16 milyon emekliye AK Parti iktidarı zulmetmekten vazgeçmelidir. Emeklilerin hak ettiği yaşam düzeyinde ücret verilmelidir. İntibak düzenlemesi ve aylık bağlama katsayı oranı artırılmalıdır.