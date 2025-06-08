CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer'in annesi son yolculuğuna uğurlandı. Gürer’in annesinin cenazesine milletvekilleri, partililer katıldılar.

Ömer Fethi Gürer’in, annesi Kadriye Gürer’in cenazesinin İstanbul Karacaahmet’teki işlemlerinin ardından memleketi Niğde’ye götürüldü. Cenaze, Bor ilçesindeki Paşa Camii’nde öğle namazının ardından Bor Acıgöl Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Gürer, annesinin hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyururken “Ana candır. Her ana gibi benim anacığım da bizler için özeldi ve ayrılacağımı hiç düşünmediğim bir değerdi. Gece yarısından sonra onu kaybettik. Boğazım düğümlendi. Yaşamımdan çok önemli bir değer bizi bırakıp gitti. Mekanın cennet olsun canım anacığım. Sensizlik acısı yüreğimde” ifadelerini kullanmıştı.