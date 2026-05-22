CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, parti içinde son dönemde yaşanan gerilimlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP’nin düşünce özgürlüğü ve demokrasi kültürü üzerine kurulu bir gelenekten geldiğini vurgulayan Erol, parti içindeki kutuplaştırıcı söylemlere karşı birlik mesajı verdi.

“HİÇ KİMSE SİYASİ DÜŞÜNCESİ NEDENİYLE DIŞLANAMAZ”

Siyasette herkesin kendi iradesiyle hareket etmesinin ve taraf olmasının en doğal hak olduğunu ifade eden Erol, “Hiç kimse siyasi düşüncesi ya da tavrı nedeniyle dışlanamaz, sorgulanamaz ve hakarete uğrayamaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi’nin geleneğinde baskı değil, düşünce özgürlüğü vardır” dedi.

Erol, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğraflarının yırtılarak ayaklar altına alınmasının yanlış olduğunu belirterek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yalnızca “Manisa milletvekili” olarak tanımlanmasına da tepki gösterdi.

“HER İKİ İSİM DE PARTİNİN HAFIZASINDA YER EDİNMİŞ DEĞERLERDİR”

Kılıçdaroğlu ve Özel’in CHP’ye emek vermiş isimler olduğunu kaydeden Erol, “Her iki isim de partimize emek vermiş, partimizin hafızasında yer edinmiş değerlerdir” ifadelerini kullandı.

Parti içindeki ayrışmaları körükleyen çevreleri de eleştiren Erol, siyasette etkisi ve itibarı bulunmayan bazı isimlerin kişisel çıkarları doğrultusunda taraflar arasında gerilim yarattığını savundu.

“CHP BİREYSEL HESAPLARIN DEĞİL ORTAK AKLIN PARTİSİDİR”

CHP’nin bireysel hesapların değil ortak aklın, örgüt vicdanının ve demokrasi kültürünün partisi olduğunu vurgulayan Erol, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bizlere düşen görev; ayrıştırmadan, kırmadan ve birbirimizi hedef göstermeden kurultayımızın en kısa sürede toplanmasına katkı sunmak ve partimizi bu krizden çıkarmaktır.”