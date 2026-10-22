CHP İstanbul Büyükşehir Belediye ve Silivri Belediye Meclis Üyesi Ebru Akgün Pekel, CHP’den istifa ettiğini duyurdu.

‘ÜLKEME HİZMET ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİM’

“Taviz vermeden yoluma devam etmenin en doğru ve onurlu karar olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullanan Pekel, şu ifadeleri kullandı:

Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe kendi emeği ve liyakatiyle yüremeye gayret eden bir Türk kadını olarak Cumhuriyet'in laik ve demokratik niteliğini, eşitliği ve özgürlüğü savunarak ülkeme hizmet etmeyi sürdüreceğim.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Halklis Komisyonunda başlayan siyasi yolculuğumu; gençlik kolları başkan yardımcılığı ve ilçe yönetimindeki görevleriyle sürdürdüm. Yaklaşık 20 yıl emek verdiğim bu çatıda kadınların, çocukların ve gençlerin sesini duyurmayı, halkın iradesini savunmayı görev bildim. Ne yarım, ne yarıda ne de yolda bırakmamalıyım ilkesiyle Hiç kimseyi yarı yolda bırakmadan, hiçbir sorumluluğumu atlamadan ,dişimle tırnağım ile yürekten gelerek çalıştım.

‘CHP ÜYELİĞİNDEN İSTİFA EDİYORUM’

Demokratik ilkelerimden, özgür iradeden, liyakatten ve ortak akıl anlayışından taviz vermeden yoluma devam etmenin en doğru ve onurlu karar olduğuna inanıyorum. Bu doğrultuda, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla bildiririm.

Gençliğe Hitabe'yi ve Nutuk'u rehber edinerek Cumhuriyet'e, özgürlüğe ve halkın iradesine sahip çıkmayı; kadınların, çocukların ve gençlerin haklarını savunmayı sürdüreceğim.

Alnım soy adım gibi ak, başım dik; tarihin doğru tarafında durmaya devam edeceğim. Tarih ilkeleriyle onurluca direnenleri yazar ve yazmaya da devam edecektir.