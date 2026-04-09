İstanbul Beylikdüzü’nde bir restoranda çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. CHP Bodrum Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman ile işletme çalışanları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü münakaşa başladı. Tartışma sırasında meclis üyesi Ataman’ın "Ben belediye başkan yardımcısıyım" diyerek çıkış yapması gerilim büyüttü. GARSONLAR, CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNİ DARP ETTİ Restoranın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Ataman’ın garsonlar tarafından tartaklanarak dışarı atıldığı görüldü. Restoranın sahibinin AKP Beylikdüzü İlçe Başkanı olduğu iddia ediliyor.

