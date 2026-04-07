Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta Belediye Meclis Üyesi Mehmet Özcan, yaptığı açıklamayla partisinden ayrıldığını bildirdi. Geçmiş dönemde yaşanan kongre süreçlerinde desteklediği adayın seçimi kaybetmesinin ardından belediye meclisindeki görevine ve halkın sesi olmaya devam ettiğini belirten Özcan, bu süreçte parti içi dengelerin değiştiğine işaret etti.
Küçük yaşlardan itibaren CHP'nin birçok kademesinde görev aldığını ve CHP kimliğini taşımaya devam ettiğini vurgulayan Özcan, yalnızca Isparta İl Örgütü'nden istifa ettiğini ifade etti. Şimdilik başka bir siyasi partiye geçme düşüncesi bulunmayan Mehmet Özcan, belediye meclisindeki çalışmalarını bağımsız üye sıfatıyla yürüteceğini ve istifa dilekçesini resmi olarak partiye ileteceğini kamuoyuyla paylaştı.
Özcan, şunları söyledi:
"Ama bu süreç içerisinde parti içerisinde bana uygulanan mobbingler, parti içi antidemokratik hareketler, yapılanmalar, şahsımı itibarsızlaştıracak şekilde yapılan hareketler beni çok üzmüş durumda. Ben çok küçük yaşlardan beri CHP'nin birçok kademesinde görev aldım ve ben hala CHP'nin kimliğini taşıyan bir bireyim. Bugün ben CHP Isparta İl Örgütü’nden istifa ediyorum ama ben CHP'li kimliğimden istifa etmiyorum."
Özcan, şu anda herhangi bir siyasi partiye katılma düşüncesi olmadığını bildirerek, "Bugün itibarıyla istifa dilekçemi de CHP'ye ileteceğim" dedi.