Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin kamulaştırma işlemlerine ilişkin resmi veriler, teknik inceleme sonucu tartışma yarattı. CHP’li siyasetçi Uğur Kalkan, aynı ada ve parselde yer alan taşınmazlar arasında büyük fiyat farkları bulunduğunu ve bazı ödemelerin açıklanamadığını belirterek kamuoyuna şeffaflık çağrısı yaptı.

AYNI PARSELDE UÇURUM

Bilgi Edinme Kanunu kapsamında elde edilen listeleri inceleyen Kalkan, özellikle Karayılan ve İnönü mahallelerinde benzer nitelikteki taşınmazlar arasında metrekare birim fiyatlarının ciddi şekilde değiştiğini ifade etti. Aynı parselde yaklaşık 5 kata varan farkların “eşitlik ilkesi” açısından sorunlu olduğunu vurgulayan Kalkan, belediyenin bu durumu “pazarlık usulü” ile açıklamakla yetindiğini, ancak teknik bir izah sunmadığını dile getirdi. Kalkan ayrıca, verilerde yer alan bazı kayıtların kamu maliyesi açısından soru işaretleri barındırdığını belirtti. Özellikle kamulaştırılan alanın “0.00 m²” olarak göründüğü halde, karşılığında yüksek miktarlarda ödeme yapılmasının dikkat çekici olduğunu söyledi.

“SIFIR METREKARE” ÖDEMELERİ TARTIŞMA YARATTI

Yamaçtepe ve Oğuzeli bölgelerinde tespit edilen bu kayıtların hukuki dayanağının belirsiz olduğunu ifade eden Kalkan, “Mülkiyet el değiştirmeden yapıldığı anlaşılan ödemelerin hangi teknik kritere dayandığı açıklanmalıdır” dedi.

CİMER BAŞVURUSUNA YANIT TARTIŞMALI

Kalkan, söz konusu çelişkilerle ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden başvuru yaptığını ve yanıt aldığını belirtti. Ancak verilen cevabın teknik detaylardan uzak ve soruların özünü karşılamayan nitelikte olduğunu ifade etti. Tespit edilen tutarsızlıklar üzerine harekete geçen Kalkan, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu ve İçişleri Bakanlığı nezdinde başvurular yaptığını açıkladı. Başvurularda “ iyi yönetim ilkeleri ” ve “idari kusur” iddialarıyla inceleme talep edildi. Kalkan, kamu kaynaklarının kullanımında şeffaflık ve hesap verilebilirliğin zorunlu olduğunu vurgulayarak, “Gaziantep halkının hakkını korumak ve kamu bütçesinin adil kullanımını sağlamak için sürecin takipçisi olacağız” dedi.