Dün akşam saat 20.00 sularında, CHP Konak Belediye Meclis Üyesi Alaaddin Kurt’un evine silahlı bir saldırı gerçekleştirildi. Olay anında evde kimsenin bulunmaması, olası bir yaralanma ya da can kaybının önüne geçti.



Emniyet güçlerinin hızlı takibi sonucu, saldırıyı düzenleyen 18 yaşındaki P.Y., İzmir’in Bayraklı ilçesindeki evinde ruhsatsız silahıyla birlikte yakalandı. Henüz iki ay önce reşit olan saldırganın polis merkezindeki soğukkanlı ifadesi ise dikkat çekti.



SALDIRI İÇİN 5 BİN DOLAR ALMIŞ



Gözaltına alınan P.Y., ilk ifadesinde yurt dışından bir çete üyesinin kendisiyle Telegram üzerinden iletişime geçtiğini söyledi.



Yapılan anlaşmaya göre P.Y., 5 bin dolar karşılığında Alaaddin Kurt'un kapısını çalacak, kapı açıldığında ayaklarına 5 el ateş edecek ve "Serden Geçtiler'in selamı var" diyecekti.



Eve gittiğinde kapıyı açan olmayınca çete üyeleriyle tekrar iletişime geçen P.Y., "O zaman kapıya ateş et" talimatı alarak eve kurşun yağdırdı.



ÜÇ KİŞİ DAHA TEHDİT EDİLDİ



Oda TV'nin haberine göre soruşturma derinleştikçe olayın sadece Alaaddin Kurt ile sınırlı kalmadığı anlaşıldı. CHP Konak Belediyesi'nde görevli üç meclis üyesinin daha (C.E., C.K. ve E.K.) benzer şekilde hakaret ve tehdit mesajları aldığı, bu isimlerden de zorla para talep edildiği ortaya çıktı.



'ARKADAKİ ASIL İSMİ ARIYORUZ'





Saldırının ardından açıklama yapan Belediye Meclis Üyesi Alaaddin Kurt, daha önce de emniyete giderek durumla ilgili ifade verdiklerini belirtti. Kurt, şunları söyledi:



"Saldırgan benim eski evimin adresini bulup orayı kurşunlamış. Tetikçi olarak 18 yaşında bir çocuk kullanılmış. Bizim kimseyle kişisel bir husumetimiz ya da sorunumuz yok. Bir çetenin adı geçiyor ama bu çocuklara parayı verip bizi hedef gösteren asıl azmettirici kim? Bizim tek amacımız bu sorunun cevabını bulmak."