Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy Belediye Meclisi Başkanı Ahmet Kurtuluş hakkında, AKP'li Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili ile yaşanan tartışmanın ardından soruşturma başlattı. Başsavcılık, Kurtuluş hakkında "Görevi Kötüye Kullanma", "İfade Özgürlüğünün Engellenmesi" ve "Kamu Görevine İlişkin Hakların Engellenmesi" suçlamalarında bulundu.
NE OLMUŞTU?
Kadıköy Belediye Meclisi mart ayı toplantısında, CHP'li Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarının ardından, AKP Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili söz almıştı. Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, konuşma sırasında her konuşmacının beş dakika süreyle konuşması gerektiğini belirterek, Bilgili’nin konuşmasını sonlandırmıştı. Süresi dolan Bilgili’ye mikrofonu kapatan Kurtuluş, Bilgili’nin itirazı üzerine teknik ekipten canlı yayının kesilmesini istemişti.
Yaşanan tartışma sırasında Kurtuluş, "Bu şekil yok ya. Bu olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya geldik." diyerek sert ifadeler kullanmıştı. Bu olayın ardından Başsavcılık, Kurtuluş hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi.