Denizli'nin Honaz ilçesinde 4 yaşındaki kız çocuğu oyun oynarken kayboldu. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgeye giden CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, "Umut ediyor ve diliyoruz ki Nazlı kızımız bulunur. Az önce dere içerisinde arama kurtarma çalışmaları başladıktan sonra Nazlı evladımızın terliklerinin bulunduğu yeri de gördük. Dün derede yoğun bir su akışı vardı. Bugün o kesildi. Tek dileğimiz Nazlı kızımızın sağ salim kurtarılması" dedi.

Nazlı Ş., evlerinin önünde oyun oynadığı sırada ortadan kayboldu. Küçük kızı göremeyen ailenin polisi araması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olay yerine giden CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, şu bilgileri verdi:

-Dünden bu yana Nazlı evladımızın arama çalışmaları devam ediyor. Nazlı evladımızın en son görüldüğü köprü burası ve altta bir dere var. Şu anda köpeklerle ve termal kameralarla çok yoğun bir şekilde güvenlik güçleri tarafından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

-Vatandaşlar da burada ve bir an önce Nazlı kızımızın sağ salim bulunması için hep birlikte dua ediyoruz. Umut ediyor ve diliyoruz ki Nazlı kızımız bulunur.

-Az önce dere içerisinde arama kurtarma çalışmaları başladıktan sonra Nazlı evladımızın terliklerinin bulunduğu yeri de gördük. Dün derede yoğun bir su akışı vardı. Bugün o kesildi. Tek dileğimiz Nazlı kızımızın sağ salim kurtarılması.