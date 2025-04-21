CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, “Kanal İstanbul”a ilişkin, “Ekrem Başkan’ı Silivri zindanlarına atanlar projeyi alelacele hayata geçirmek gibi bir süreci başlattılar. Bu yalan, bir talan aynı zamanda da bir yok ediş, yıkım projesinden başka bir şey değil” dedi.
Basın açıklamasında bulunan Kayabaşı “Burada satılan arazilerin Arap kanallarında konut projesi olarak sunulduğunu da biliyoruz” diyerek mevcut ekonomik krizde, fiyatları nedeniyle yapılacak konutlarda “Türk vatandaşlarının oturmasının mümkün olmadığını” söyledi.