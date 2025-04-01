İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP’ye mahkeme kararıyla kayyum atanacağına dair tehlikenin olduğu gerekçesiyle 6 Nisan’da olağanüstü kurultay kararı alındı. Kurultay öncesinde CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olacağı ve imza toplandığı iddiaları CHP kaynakları tarafından doğrulanmazken, mevcut yönetimin blok listeyle seçime giderek partideki farklı görüşlerden kişilere yönetimlerde yer vermeyeceği ileri sürüldü.

“CHP’NİN GELENEĞİNE UYGUN DEĞİL”

Olağanüstü kurultayda eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ya ilgili bir imza çalışması olmadığını belirten CHP’liler, Özgür Özel’in tek aday olarak çıkacağına kesin gözüyle bakıyor. Kurultayın aceleye getirilmesine eleştiren CHP kaynakları, “Genel merkezin açıklamasına göre kayyum atanacağı korkusu ile çok aceleye getirilmiş bir kurultay var. CHP kurultayları şenlikli olur, on binlerce insan gelir, Ankara’da görüşmeler, çalışmalar yapılır. Genel başkanlığa, parti meclisine aday olanlar kulis çalışmaları yapar destek arar. Ama çok aceleye getirildi zaten 10 günü tatilde geçen bir kültür merkezine sığdırılmış, seyirciye kapalı bir kurultay söz konusu. Bu şimdiye kadar ki parti geleneğine, uygulamalarına çok da uygun düşmeyen bir kurultay çalışması. Keşke daha geniş zamanda yapılsaydı o zamana kadar da gerek genel başkanlığa gerekse parti meclis üyesine aday olmaya niyetli olanlar kendilerini hazırlar, delegelerle görüşmeler yapar geniş bir çalışma içerisinde on binleri katıldığı bir kurultay yapılırdı. Bir güne sıkıştırılmış bir kurultay CHP’nin geleneğine uygun değil.” diyerek eleştiriliyor.

“PARTİ İÇİ DENGE GÖZETİLMEYECEK”

Olağanüstü kurultayda parti içerisinde bir denge gözetilmeyeceğini ve mevcut yönetimin de buna yönelik bir niyetinin olmadığını kaydeden CHP’li kaynaklar, “Eğer parti içerisinde bir denge gözetilmek istenseydi çarşaf liste olurdu. CHP kurultaylarında şimdiye kadar çarşaf liste olmuştur. Blok liste yapılacağı konuşuluyor blok listeyle de mevcut yönetim tamamıyla kendilerini tahkim edecekleri bir liste hazırlayacaklardır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yada parti içindeki değişik kesimlerden isimleri yönetimlerine koyacaklarını sanmıyorum. Özgür Özel’e yakın olan isimlerin listede ağırlık olacak. Ayrı düşünceye sahip olanların istenmediği bir blok liste olacak” diye belirtildi.