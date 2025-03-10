CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, AKP’nin ekonomik krizle birlikte çöktüğünü ve vatandaşı da sefaletin içine çektiğini vurgulayarak, “Aile Yılı’nı böyle mi tasarladınız? Aileleri açlığa mahkûm edip, hatıra paralarıyla göz mü boyuyorsunuz?” diye sordu.

"HATIRA PARAMIZ VAR AMA VATANDAŞIN KARNI AÇ"

2025 Aile Yılı kapsamında PTT tarafından basılan bronz hatıra madeni para 775 TL’ye, gümüş versiyonu ise 2250 TL’ye satılıyor. Ancak yoksul bir ailenin yıllık gıda yardımı 2881 TL! Yani, bir ailenin bir yıl boyunca aldığı gıda desteği, bir madeni paranın biraz üzerinde.

Gülcan Kış, bu tabloyu şu sözlerle eleştirdi:

“Bir vatandaşın yıllık gıda yardımı, bir koleksiyon parasına bile denk değil! Günlük 8 TL’lik yardımla hangi aileyi doyuracaksınız? Çocukların beslenme çantalarını nasıl dolduracaksınız?”

“Vatandaşa 8 TL’yi reva görenler, koleksiyoncular için 2250 TL’lik hatıra parası üretiyor! Siz gerçekten aileyi yaşatmak mı istiyorsunuz, yoksa sadece süslü anmalarla günü mü kurtarıyorsunuz?”

"AİLE YILI MI, YOKSULLUK YILI MI?"

2024 Emekliler Yılı oldu, emekliler açlık sınırının altına mahkûm edildi. Şimdi de Aile Yılı oldu, aileler günlük 8 TL’ye muhtaç edildi! Aileyi yaşatmak yerine, gösterişli madeni paralar basan bir iktidar halktan tamamen kopmuştur. Gerçek sosyal devlet, aileyi yaşatmak için gerçek çözümler üretir, süslü anma projeleriyle halkı avutmaz!

“AİLE YILINDA AİLELER AÇLIK SINIRINDA!"

İktidarın “www.aileyili.gov.tr” adlı bir internet sitesi açarak sosyal yardımları büyük bir başarı gibi sunduğunu belirten CHP’li Gülcan Kış, bu desteklerin yetersizliğini çarpıcı rakamlarla gözler önüne serdi:

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ailelere verilen yardım 850-1250 TL arasında değişiyor! Çocuk sayısına göre verilen ek ödeme ise 350-650 TL arasında!

CHP’li Gülcan Kış, bu rakamları şu sözlerle eleştirdi:

“Aile Yılı ilan ettiniz, ama bir ailenin geçinmesi için verdiğiniz yardım en fazla 1250 TL! Çocuk başına 350 TL destek diyorsunuz, bir çocuğun bir aylık beslenme masrafının kaç kat altında olduğunun farkında mısınız?”

“İktidar, ailelere 1250 TL vererek ‘destek sağlıyoruz’ diyor ama hatıra parası 2250 TL! Demek ki sizin gözünüzde bir madeni para, bir ailenin hayatta kalmasından daha değerli!”

“Bu paralarla insanlar fatura mı ödesin, kira mı versin, çocuğunun eğitim masrafını mı karşılasın? Siz aileyi yaşatacak destek vermiyorsunuz, sadece seçim propagandası yapıyorsunuz!”

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

“Aileler hatıra paralara bakıp nasıl bir sefalete mahkûm edildiğinizi mi hatırlayacaklar?”

“Aileler aç, geçim derdinde, faturalarını ödeyemiyor. Gerçek çözümler üretmek yerine hatıra paralarıyla göz boyuyorsunuz! Aile Yılı’nı törenlerle, pullarla değil, vatandaşın sofrasına koyduğunuz ekmekle hatırlatmalısınız! Aksi takdirde bu yıl, ‘Aile Yılı’ değil, ‘Yoksulluk Yılı’ olarak anılacak!”