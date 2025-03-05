CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, hayat pahalılığı ve yoksulluk konusundaki araştırma önergesi üzerine sert eleştirilerde bulundu. Gülcan Kış AKP’nin yanlış ekonomi politikaları nedeniyle milyonlarca insanın temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hâle geldiğini vurgulayarak, hükümetin halkın yaşadığı gerçekleri görmezden geldiğini söyledi.

"ASGARİ ÜCRET SOFRA KURMAYA YETMİYOR"

Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, Türkiye’deki ekonomik krizin boyutlarına dikkat çeken CHP’li Gülcan Kış, 4 kişilik bir ailenin sadece yemek masrafının aylık 24.146 lirayı bulduğunu, ancak asgari ücretin 22.104 lira olduğunu hatırlattı.

Kış, “Milyonlarca insan, bırakın sağlıklı yaşamayı, en temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hâle geldi. Bu tabloyu yaratan kim? Elbette ki yanlış ekonomi politikalarını yürüten AKP iktidarıdır” dedi.

"TÜRKİYE'DE ASGARİ ÜCRET, ORTALAMA MAAŞ HALİNE GELDİ"

Gülcan Kış, Türkiye’de çalışanların yüzde 40’ının asgari ücretle geçinmek zorunda olduğunu belirterek, “Avrupa’da bu oran yüzde 4 ila 10 arasında değişirken, Türkiye’de asgari ücret, âdeta ortalama maaş hâline geldi. İnsanlar, kirasını mı ödesin, faturasını mı yatırsın, yoksa çocuğuna süt mü alsın?” diyerek hükümete yüklendi.

"VATANDAŞI YOKSULLUĞA MAHKUM ETTİNİZ, BELEDİYELERİMİZE ENGEL OLUYORSUNUZ"

Kış, CHP’li belediyelerin halkın yanında durduğunu vurgulayarak, “Vatandaşına uygun fiyatlı yemek sunan, ekmeğe erişimini kolaylaştıran, emekliye, öğrenciye ve ihtiyaç sahibi herkese sosyal destek sağlayan Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerimiz var. Ancak tüm bunlara rağmen belediyelerimiz engellenmek isteniyor, sosyal destekleri artıran belediyelerimize mali denetim adı altında baskı yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Ekonomik kriz nedeniyle halkın temel gıda ürünlerine bile erişimde zorluk yaşadığını belirten Gülcan Kış, “Ucuz et ve ekmek kuyrukları uzuyor, kasaplar artık lüks marketlere dönüşmüş durumda. Sabahın erken saatlerinde kıyma alabilmek için kuyruklara giren vatandaşlarımız var. Bu tablo, AKP iktidarının eseridir” dedi.

"AKP VE MHP, HALKIN YAŞADIĞI SEFALETİ GÖRMEZDEN GELİYOR"

Konuşmasının sonunda, araştırma önergesine destek verilmesi çağrısında bulunan CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, “Gerçekten halkın içinde olduğunuzu iddia ediyorsanız, buyurun bu önergeye destek verin. Ama biliyoruz ki AKP ve MHP sıralarında oturan milletvekillerimiz bu önergeyi reddedip halkın yaşadığı sefaleti yine görmezden gelecekler” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkın alım gücünü artırmak ve ekonomiyi adil bir düzene oturtmak için mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan CHP’li Gülcan Kış, “İktidar çözüm üretmek yerine pembe tablolar çizmeye devam ediyor ama biz halkın gerçek sorunlarını dile getirmeye, çözüm için çalışmaya devam edeceğiz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.