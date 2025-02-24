CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, tarımsal üretimdeki düşüş, çiftçinin borç batağında olması ve vatandaşın alım gücünün hızla erimesi nedeniyle Ramazan ayında yoksulluğun daha da derinleşeceğini belirterek iktidara seslendi.

TARIMDA ÇÖKÜŞ, SOFRALARDA YOKSULLUK!

Türkiye’de tarımsal üretim gerilerken, gıda fiyatları hızla yükseliyor. Tarımsal girdi maliyetleri son bir yılda %32,5 arttı. Tohum fiyatları %52,3, Gübre fiyatları %21,45, Tarımsal ilaçlar %22,1, Yem fiyatları %28,8, Veteriner harcamaları %45,1 zamlandı!

Bu zamlar çiftçiyi üretimden uzaklaştırdı, tahıl üretiminde büyük düşüşler yaşandı. Buğday üretimi %5,4, arpa üretimi %11,9, mısır üretimi ise %10 oranında azaldı.

CHP’li Gülcan Kış, Ramazan öncesi vatandaşı bekleyen tabloyu şu sözlerle değerlendirdi:

-Artık bırakın eti, sebzeyi, bakliyatı; bir Ramazan pidesi bile vatandaş için lüks hale geldi! 30 gün boyunca her gün iftar sofrasına bir pide koymak isteyen bir aile 600-900 TL arasında para ödemek zorunda! Dar gelirli, asgari ücretli, emekli bu parayı nereden bulacak? ❞

"ÇİFTÇİ BORÇ İÇİNDE, HALK AÇLIKLA BOĞUŞUYOR!"

-Çiftçinin üretim yapabilmek için aldığı krediler katlanarak büyüdü. Tarım sektörünün kredi borcu son üç yılda %418 artarak 868 milyar TL’ye ulaştı! Kamu bankalarına olan borç %447 artarak 685 milyar TL oldu. Özel bankalara olan borç iki katına çıktı, 183 milyar TL’ye ulaştı. Takibe alınmış kredi borçları 1,5 milyar TL’ye yükseldi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, AKP’nin ithalata dayalı tarım politikalarının Türkiye’yi gıda krizine sürüklediğini belirterek şöyle konuştu:

“Bu iktidar yüzünden çiftçi üretemez, vatandaş satın alamaz hale geldi! Tarıma destek yok, girdi maliyetleri uçmuş, borçlar tavan yapmış! Ramazan’da iftar sofrası kurmak bile artık büyük bir maliyet haline geldi. Bu tablonun sorumlusu AKP’dir!”

"BU KRİZ HESABINI VERECEKSİNİZ"

CHP’li Gülcan Kış, Ramazan ayında iftar sofrası kurmakta zorlanan milyonlarca vatandaşı hatırlatarak iktidara tepki gösterdi:

“Eskiden Ramazan ayı bereketin, paylaşımın simgesiydi, şimdi AKP sayesinde açlık, sefalet ve yokluğun sembolü haline geldi! Vatandaş, pide almak için bile hesap yapar hale geldi. Bu utanç tablosunun sorumluları hesap verecek! Türkiye’yi bu karanlıktan çıkaracağız!”

CHP’li Gülcan Kış, bu vahim tabloyu TBMM gündemine taşıyacaklarını ve çiftçinin, üreticinin, vatandaşın hakkını sonuna kadar savunacaklarını belirtti.

“Bu sefalet düzenini yıkacağız, halkın iktidarında Ramazan sofraları yeniden bereketli olacak!”