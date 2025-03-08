Kadıköy Belediye Meclisi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yaşanan gerginlik, CHP’li Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş’un AKP’nin tek meclis üyesi Elif Lale Bilgili’nin konuşmasını kesmesiyle başladı. Bilgili, gündem dışı söz alarak, CHP’li Meclis Üyesi Süleyman Şahin’in "rüşvetin sıradanlaştığı" söylemlerine yanıt verdi.
Bilgili’nin konuşması devam ederken, Meclis 1. Başkanvekili Kurtuluş, her konuşmacının 5 dakikalık süreye tabi olduğunu belirterek, Bilgili’nin mikrofonunu kapattı. Bunun üzerine Bilgili, kendisinden önceki konuşmacıların süre kısıtlamalarına uymadığını belirterek, neden kendisine böyle bir kısıtlama uygulandığını sordu.
"ŞUNU ÇIKARALIM DIŞARI"
Tartışma büyüyünce Kurtuluş, “Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına” şeklinde bir açıklama yaptı.
KAMERA KAYDINI DURDURMAK İSTEDİ
Kurtuluş’un ‘şunu dışarı atalım’ sözlerinden önce bir kaç kez kamera kaydının durdurulmasını istediği ortaya çıktı.
DİSİPLİN İŞLEMİ BAŞLATILDI
Yaşanan gerginliğin ardından CHP, Kurtuluş hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını duyurdu.