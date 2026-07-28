Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla CHP Ardahan İl Genel Meclisi Üyesi Gökhan Sözbir'i gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Sözbir, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Hakimlikte yapılan değerlendirme sonucunda Gökhan Sözbir hakkında tutuklama kararı verildi. Sözbir, kararın ardından cezaevine gönderildi.
KARARA İTİRAZ ETTİLER
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Sözbir'in avukatları tutuklama kararına karşı üst mahkemeye başvurdu.
‘CHP’DEN AYRILMA HAZIRLIĞINDAYDI’ İDDİASI
Öte yandan Gökhan Sözbir'in CHP'den ayrılma hazırlığında olduğu, ancak istifa işlemlerini tamamlamadan önce gözaltına alındığı ve ardından tutuklandığı öne sürüldü.