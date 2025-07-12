CHP Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Deniz Uykan, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından cep telefonuna gönderilen mesajlarla partiden istifa etmesi için tehdit edildiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Uykan’ın avukatı aracılığıyla sunduğu suç duyurusunda, müvekkiline WhatsApp üzerinden tehdit içerikli mesajlar ve kelepçe fotoğrafı gönderildiği belirtildi.

Uykan, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından cep telefonuna gönderilen mesajlarla tehdit edildiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Uykan’ın avukatı aracılığıyla sunduğu suç duyurusunda, müvekkiline WhatsApp üzerinden tehdit içerikli mesajlar ve kelepçe fotoğrafı gönderildiği belirtildi.

Suç duyurusundaki bilgilere göre, Uykan’a “Korkma ve kaçmaya çalışma. Gözümüz üzerinde. Devlet her zaman 18 yaşındadır! Unutma!” ve parti üyeliğinden istifa dilekçesine dair boş bir şablonla "reçete bu", "Sabah erken aç karna almayı unutma" "Seninle reçeteyi uyguladıktan sonra irtibata geçeceğiz" mesajları gönderildiği belirtildi.

Suç duyurusunda ayrıca Uykan'ı tehdit eden kişi ya da kişilerce Kurtlar Vadisi dizisindeki "Pala" karakterindeki kişinin dizide adam öldürmeden önceki repliği ve ses kaydına ilişkin video göndererek, "Sadece ölüler görür" şeklinde ölümle tehdit ettiği bilgisi de yer aldı.

"MÜCADELEDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM"

Yaşanan olaya ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan CHP Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Deniz Uykan, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin onurlu bir ferdi olarak asla mücadeleden vazgeçmeyeceğimi ve partimin çatısı altında Bayrampaşa halkı için yılmadan mücadeleye devam edeceğimi kamuoyuna saygıyla bildiririm" ifadelerini kullandı.