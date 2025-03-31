CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; İBB'ye yönelik yürütülen operasyon kapsamında toplumsal olaylarda görev alan polislere para ödülü verileceğini açıkladı.

Bakan paylaşımında şunları kaydetti:

"TEŞKİLAT HER ŞEYİN FARKINDA"

"Bir polis kardeşimin mesajını canlı yayında okudum.

O mesajı sizlerle paylaşıyorum:

“İçişleri Bakanlığı, POLNET sistemi üzerinden yaptığı duyuruyla; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında toplumsal olaylarda görev alan personele para ödülü verileceğini bildirmiştir.

Açıkça söylüyoruz: Polis, devletinin hukukunu ve milletinin onurunu üç kuruşluk sus payına satmaz! Hukuku ayaklar altına alan bu siyasi operasyonlara alet olmaz!

Bugün aylık ek görevlerle birlikte 260 saat çalışan bir polis, ortalama 55.000 TL maaş almakta; memurlar arasında saatlik ücreti en düşük olan kişi polis memurudur: Sadece 200 TL!

Polisi yoksulluğa mahkûm edip ardından cebine birkaç kuruş sıkıştırarak sadakat beklemek, aşağılayıcı ve onur kırıcıdır. Bu, açık bir itibarsızlaştırma çabasıdır.

Unutmayın, teşkilat her şeyin farkında. Bu kirli oyunlar ne onurumuzu kirletebilir, ne vicdanımızı susturabilir.”

Yorumu İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya yapsın."