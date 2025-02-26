GEZİCİ ŞUBELERDEN DE SES YOK!

Adana'nın mahallelerinde şimdilerde PTT şubelerinin kapatılması nedeniyle büyük bir sorun yaşandığını vurgulayan Dr. Şevkin, mecliste yaptığı konuşmada, “Örneğin Havutlu, Denizli, Narlıca, Yeşilevler, Mithatpaşa gibi birçok mahallede PTT şubesi yok, var olanlar da tek tek kapatılıyor. 12 bin ila 20 bin arasında nüfusu olan bu mahallelerde PTT şubesi yok, ATM yok. Gezici şubeler oluşturulacağı belirtiliyor ancak bundan da hâlâ bir haber yok” dedi.

BAKANI GÖREVE DAVET ETTİ!

On binlerce vatandaşın emekli maaşını, yardımları almakta sorun yaşadığını, faturalarını ödeyemediğini vurgulayan Dr. Şevkin, “Kimsesizi var, yaşlısı var, engellisi var, bu insanları düşünün biraz, vatandaşın sorunlarına eğilin. Yurttaş için bir şey yapmıyorsunuz, bari bu sorunu bir an önce çözün; Ulaştırma Bakanını bu konuda göreve davet ediyorum” diye konuştu.