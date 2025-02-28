CHP'li Aylin Nazlıaka, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi durumu eleştirerek, erken seçim çağrısı yaptı ve "Bu tren yanlış yolda. Erken seçimle bu trenin rotasını yeniden laik, demokratik ve çağdaş bir Türkiye'ye çevirmeliyiz" dedi.

Nazlıaka, İstanbul Silivri Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, CHP Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, iş insanı Osman Kavala ve Şehir Plancısı Dr. Tayfun Kahraman’ı ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Nazlıaka, tutukluluk durumlarına ve Türkiye'deki hukuksuzluklara dikkat çekti.

"TEK SUÇU CHP'Lİ OLMAK"

Nazlıaka, ilk olarak Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile görüştüğünü belirterek, "Rıza Akpolat 42 gündür tutuklu ve tek suçu CHP'li olmak. Seçimleri yüksek bir oy oranı ile kazanmak ve Beşiktaş Belediyesi'nde çalışanların haklarını ödeyebilmek için meşru yollarla çözüm üretmekti" dedi. Nazlıaka, Akpolat'ın karşılaştığı haksızlıkları örnekler vererek, AKP’li bir belediyenin istediği yeri alırken, aynı talebin Akpolat’a reddedildiğini belirtti.

"AHMET ÖZER TERÖRLE ANILAMAZ"

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in dört aydır tutuklu olduğunu ifade eden Nazlıaka, "Özer'in iddianamesi bile kendisine iletilmiş değil. Hakkındaki suçlamalar tamamen asılsız. Terörle hiçbir ilgisi olmayan bir kişiyi terörist olarak yaftalamak, kabul edilemez" dedi.

Nazlıaka, iş insanı Osman Kavala'yla yaptığı görüşmeden de bahsederek, Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen hala tutuklu olduğunu hatırlattı. Kavala'nın eşi Ayşe Buğra'nın bu süreci kitaplaştırdığını da belirten Nazlıaka, Kavala'nın hala özgürlüğüne kavuşamadığına dikkat çekti.

Nazlıaka, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı da ziyaret ettiğini ve farklı siyasi görüşlere sahip olmalarına rağmen aynı demokrasi mücadelesini paylaştıklarını ifade etti. Özdağ’ın, Osman Kavala’ya özgürlük borcu olduğuna vurgu yaptığını belirten Nazlıaka, "Bu iktidar, muhalefetle mücadelede 1950'ler Amerika’sı ve 1940’lar Paris’i gibi yöntemler uyguluyor" şeklinde açıklamada bulundu.

SUAT TOKTAŞ VE CAN ATALAY'I ZİYARET ETTİ

Suat Toktaş’ın gazetecilik yaptığı için tutuklandığını belirten Nazlıaka, Toktaş’ın 4 Mart’ta duruşmasının olacağını ve gazetecilerin tutuklanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Ayrıca, Hatay halkının oylarıyla seçilen Can Atalay’ı da ziyaret ettiğini ve Atalay’ın demokratik bir geleceğe olan inancını paylaştığını ifade etti.

"YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ"

Nazlıaka, Tayfun Kahraman ile de görüştüğünü belirterek, Kahraman’ın Gezi Parkı sürecindeki barışçıl çabalarını ve ailesiyle olan özlemini dile getirdi. Nazlıaka son olarak, "Bu tren yanlış yolda ilerliyor, bizler farklı kompartımanlarda olsak da aynı trende aynı yöne gidiyoruz. O yüzden erken seçim çağrısı yaparak bu trenin rotasını doğru yola çevirmeliyiz. Hep birlikte, dayanışmayı büyüterek aydınlık günlere ulaşacağız" dedi.