Saraçhane'deki seçim merkezine giden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sandık başında ilginç bir bilgi paylaştı.

10 gün önceden Silivri'den hareketliliğin başladığını belirten Çelik, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tutuklu kaldığı koğuşun boş bırakıldığını öne sürdü.

CHP'li Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle:

'ZAMAN AYARLI OPERASYON'

Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'nde. Bu bir zaman ayarlı bir operasyon, iki kurgulanmış bir tezgah. Neden zaman ayarlı bir operasyon? Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilan ettik. 23 Mart'ta sandığı kuruyoruz dedik. Ekrem İmamoğlu'nu dört gün önce sabah saat 6'da gözaltına aldılar. Dört günlük yasal gözaltı süresi var. Ne zaman doldu bu dört günlük yasal gözaltı süresi? Sandığın kurulacağı saatten iki saat önce bu sabah saat 6'da.

'SAĞLIKLI DÜŞÜNME KABİLİYETİNİ YİTİRMİŞ BİR İKTİDAR'

5.45'te Sayın Ekrem İmamoğlu'nu hakim karşısına çıkarttılar. Zaman ayarlı bir operasyon. Yani sandığın kurulacağı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun sandıktan çıkacağı gün. Bir tane dertleri vardı. Yani artık ben onları şöyle tanımlıyorum: Sağlıklı düşünme kabiliyetini yitirmiş bir iktidar. Ve sağlıklı düşünme kabiliyetini yitirmiş iktidar sahibi. Yani kendi iktidarını korumak pahasına her şeyi göze almış, siyasallaştırdığı yargısıyla, tahakkümü altına aldığı medyasıyla da günlerdir yalan söyleyen günlerdir iftira atan, günlerdir karalama yapan bir iktidar zaman ayarlı bir operasyonu gerçekleştirdi.

'KAOS ÇIKSIN İSTEDİLER'

Sağlıklı düşünme yeteneğini kaybetmiş bu iktidar zaman ayarlı operasyonu gerçekleştirdi. Tam bugün saat 6'da gözaltı süresi bitti, hakim karşısına çıktı. Niye? İnsanlar yorulsun, umutsuzluğa kapılsın, küssün, kaos çıksın ve sandık kurulmasın. Kaos çıksın. Türkiye'de kaos çıksın. Ekrem İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'ndeyken bu sandık buraya kurulmasın.