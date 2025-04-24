CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İBB'ye yapılan operasyonlardan sonra İstanbul'da reklam panolarını yöneten şirketlere kayyum atanmasının üzerinden AKP'nin seçim hazırlığı yaptığını iddia etti.

"Hukuk mu, fırsatçılık mı?" notuyla yapılan paylaşımda Çelik, "Gerçekleri konuşalım: Ekrem İmamoğlu davası bahane edilerek nasıl seçim hazırlığı yapılıyor?" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu’nun tutuklandığı operasyon soruşturma kapsamında çok sayıda açık hava reklam şirketine el konuldu. El konulanlar arasında Türkiye nüfusunun yüzde 45’inin yaşadığı şehirlerdeki reklam panolarını kontrol eden şirketler de bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı yolsuzluk soruşturması kapsamında başlatılan soruşturma sürüyor. Bu çerçevede, aralarında İmamoğlu İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, ASOY İnşaat ve Karsal Örme AŞ’nin de olduğu, 101 şüpheliye ait 24 şirkete, TMSF tarafından kayyum atandı, 28 şirkete ise denetim kayyumu atandığı öğrenildi.

Bu şirketlerin büyük çoğunluğunun Türkiye’nin yarısında reklam panolarını yapan şirketler olduğu ortaya çıktı. Kentvizyon, Vizyonkent, Urbanmedia, SMO Reklam, BVA Reklam, SEV Açık Hava Reklam gibi şirketlerin tümüne kayyum atandı.

24 ŞİRKETİN 12’Sİ REKLAMCI

24 şirketin 12’si Türkiye’nin billboardlarını yapıyor. Böylelikle belediyelerin reklam panoları da kayyumun eline geçti.