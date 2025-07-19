Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Yazıcık beldesi, açılması planlanan bentonit maden ocağı nedeniyle büyük bir çevre mücadelesine sahne oluyor. Bölgede tarım, hayvancılık ve su kaynaklarının tehlikeye atıldığını belirten yurttaşlar, yaylada bir araya gelerek maden projesini protesto etti. Eyleme CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Yazıcık Belediye Başkanı Tuncer Uzunoğlu, CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, çevre dernekleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'BU YAYLALARI SİZE YEDİRMEYECEĞİZ'

Eylemde konuşan CHP’li Karabat, doğup büyüdüğü topraklara sahip çıkma kararlılığını dile getirerek, "Size bu yaylaları, bu köyü yedirmem. Ben bu köyün evladı olarak atacağınız her adımın takipçisi olacağım" dedi. Maden ruhsatının kamu yararı gözetilmeden verildiğini savunan Karabat, “Yedi kişi çalışacak diye binlerce ağaç, tarım arazileri, su kaynakları yok edilemez” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki bilimsel çalışmalarda 21 farklı endemik bitki türü tespit edildiğini vurgulayan Karabat, “Bir tanesinin bile koparılmasının cezası yüz binlerce lira. Devlet bu alana nasıl ruhsat verir? Bu büyük bir çelişkidir” diye konuştu. Karabat, projeye dair raporların bilimsel dayanaklardan yoksun olduğunu da belirtti.

'BU MÜCADELE PARTİLER ÜSTÜDÜR'

CHP’li Karabat, konuyu AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve Bakan Murat Kurum’a ilettiklerini söyledi. Zengin’in de “Bu yaylalar bir kil için yok edilemez” dediğini hatırlatarak, “Bu mücadele partiler üstüdür. Doğa ve gelecek hepimizin ortak mirasıdır” dedi.

MAPEG'E RUHSAT DAVASI AÇILDI

Yazıcık Belediye Başkanı Tuncer Uzunoğlu ise yaptığı açıklamada, maden projesinin 40 yıl süreli olduğunu, ÇED izni için 513 hektarlık bir alanın belirlendiğini ve bunun Yeşilırmak Havzası’nı da kapsadığını dile getirdi. Uzunoğlu, "Doğamız, tarımımız, su kaynaklarımız bu projeyle geri dönülmez biçimde tahrip olur" diyerek belediye olarak MAPEG’e ruhsat iptal davası açtıklarını duyurdu.

Uzunoğlu, projenin sahaya dair bilimsel hiçbir veri içermediğini, bölgenin verimsiz gösterilerek yanıltıcı bir ÇED raporu hazırlandığını öne sürdü. “Bu proje bir kamu yararı değil, kamu zararıdır. Geçmişimizi, doğamızı, geleceğimizi yok edecek bu maden ocağına izin vermeyeceğiz. Tek bir kazma vurdurmayacağız” dedi.