CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 17 kişi, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan şüphelilerden bir kişi adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edilirken, iki kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı. Mahkeme, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında olduğu 12 kişi için tutuklama kararı verdi.

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