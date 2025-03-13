CHP Şişli İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri neticesinde partimizden Şişli Belediye Meclis Üyesi seçilen Yusuf Özcan, kamuoyuna yansıyan görüntü sebebiyle bugün Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa etmiştir." ifadelerine yer verildi.
Yusuf Özcan’ın, bir kadını darbettiği iddia edilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, CHP yönetimi hızla harekete geçti. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olayla ilgili olarak Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan ve CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı'yı arayarak, Özcan’ın istifasının alınması talimatını verdi.