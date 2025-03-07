Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Silivri Cezaevi önünde açıklama yapan Özçağdaş, tutuklamaların siyasi bir operasyon olduğunu belirterek, iktidarın İstanbul'da kazanan yerel seçimlerin halkın iradesine saygısızlıkla elinden alınmaya çalışıldığını vurguladı.

Özçağdaş, ziyareti sırasında şunları söyledi:

"Bugün sabah saatlerinde Genel Başkanımız Özgür Özel, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve il ve ilçe başkanlarımızla birlikte Beykoz'daydık. Beykoz Belediyesi'ni ziyaret ederek, çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, yurttaşlarımızla bir araya geldik ve onların sorunlarını dinledik. Öğleden sonra ise Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat ve Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer’i ziyaret ettik."

Özçağdaş, tutuklanan belediye başkanlarıyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Prof. Dr. Ahmet Özer, 131 gün sonra ortaya atılan bir suçlamayla karşı karşıya kaldı ve dört buçuk aydır hapiste. Rıza Akpolat ise uzun bir süredir burada tutuluyor. Alaattin Köseler ise hukuksuz bir şekilde gözaltına alındı ve dört gün boyunca ifadesi alınmadan gözaltında tutuldu. Siyasallaşmış bir yargı marifetiyle, İstanbul'da kazanan yerel seçimleri halkın elinden almaya çalışan bir iktidar var."

Açıklamasının devamında, CHP'li Belediye Başkanlarının halkın iradesine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Özçağdaş, "Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanlarımızın İstanbullulara ve tüm yurttaşlarımıza mesajı şu: Buradayız ama hala belediyelerimizi düşünüyoruz, hala belediyelerimiz için çalışıyoruz. Halkımızın iradesini kimseye teslim etmeyeceğiz. Türkiye’nin geleceğini Cumhuriyetçiler yeniden kuracaklar" dedi.