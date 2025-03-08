Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Tekirdağ’da “Cumhuriyet’in Bilim Kadınları” başlıklı bir panel düzenledi. Panelde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 8 Mart’ın sadece farkındalık günü olmadığını, aynı zamanda kadınların taleplerini ve mücadelelerini dile getirdiği bir gün olduğunu vurguladı. Özçağdaş, "Tıpkı bugüne adını veren, isim veren yüzlerce kız kardeşimizin, kadının hayatını kaybettiği mücadeleler gibi" diyerek, kadınların verdiği mücadelenin önemine dikkat çekti.

Özçağdaş, siyasi temsiliyetin kadınların haklarını savunmada kritik bir rol oynadığını ifade etti. "Temsiliyetiniz, o kritik eşik dediğimiz yüzde 33 oranına ulaşmadığında, kadın sorunları konuşulmuyor. Kadın sorunları çözülmüyor. Dolayısıyla her alanda; siyasette, ekonomide, eğitimde ve istihdamda kadınların varlığının çoğalması çok kıymetli" dedi.

KADIN ADAYLARIN ARTIŞI ANKETLERE YANSIDI

Son seçimlerde kadın ve genç adayların daha fazla gösterilmesinin, CHP’nin anketlerinde önemli bir artışa neden olduğunu belirten Özçağdaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir televizyon programında yaptığı açıklamaları hatırlattı: “Çoğu yerde kadın ve genç adayların gösterilmesiyle birlikte anketlerde birden yedi, on puanlık artışlar yaşandı.” Özçağdaş, bunun mutluluk verici bir gelişme olduğunu ifade etti.

Özçağdaş, Tekirdağ’da yaşayan kadınların ve kız çocuklarının daha iyi bir gelecek için fırsat eşitliğine sahip olmaları adına önemli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, Tekirdağ’da doğan kız çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliğini artırmak, istihdamda kadınların yerini güçlendirmek için çalışıyoruz" diyerek, şehrin geleceği için atılan adımların önemine dikkat çekti.

Özçağdaş, kadınların 365 gün boyunca eşitlik, adalet ve güçlü bir gelecek için mücadele etmesi gerektiğini belirtti. "Cumhuriyet bizim için kıymetli. Kadınların sesinin daha gür çıktığı, karar mekanizmalarında daha güçlü olduğu, emeğinin karşılığını aldığı, sokakta korkusuzca yürüyebildiği, şiddetsiz, eşit ve özgür bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" diyerek, kadınların eşitliğinin yalnızca bir temenni değil, bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Ayrıca, Cumhuriyet’in kazandırdığı hakları daha da ileriye taşımak ve daha adil bir ülke bırakmak için hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.