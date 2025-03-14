CHP milletvekili Sümer, “Kanser hastalarının sıraya girdiğini gösteren fotoğraflar, sağlık sistemimizin içinde bulunduğu krizi bir kez daha gözler önüne seriyor. Kanser gibi ciddi ve yaşamı tehdit eden bir hastalıkla mücadele eden insanların, tedaviye erişmek için bu kadar büyük zorluklar yaşaması kabul edilemez bir durumdur. Sağlık hizmetlerinin her vatandaşa eşit, adil ve hızlı bir şekilde ulaştırılması devletin asli görevlerinden biridir. Ancak görünen o ki, bu görev maalesef yerine getirilemiyor.

SAĞLIK SİSTEMİNE GÜVEN SIFIR

İktidar, son yıllarda sağlık alanında yapılan yatırımları ve iyileştirmeleri sık sık gündeme getiriyor. Ancak gerçekler, bu söylemlerin pratikte karşılık bulmadığını gösteriyor. Hastanelerdeki yoğunluk, yetersiz personel sayısı, randevu sistemindeki aksaklıklar ve temel ilaçlara erişimde yaşanan sıkıntılar, sağlık sisteminin içinde bulunduğu krizi derinleştiriyor.” dedi.

SAĞLIK RANTI VATANDAŞIN ÖLÜMÜYLE SONUÇLANIYOR

Orhan Sümer, “Kanser hastalarının, tedaviye erişmek için saatlerce sıra beklemek zorunda kalması, ülkemizin sağlık politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Ayrıca yeni doğan bebeklere yapılanlar, Yoğun bakım hastaları ile ilgili, işlemler, özel hastanelere güvenin kalmaması, devlet hastanelerindeki yetersizlik ve çöküş artık sürdürülebilir değildir. İktidar, bu sorunları görmezden gelmek yerine, acilen somut adımlar atmalı ve sağlık sistemini vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yeniden yapılandırmalıdır.” dedi.