CHP Adana milletvekili Orhan Sümer “Türkiye, siber güvenliği sağlarken bireysel hak ve özgürlükleri koruyabilecek mi? Bu sorunun cevabı, yasanın nasıl uygulandığına ve ne tür denetim mekanizmalarının oluşturulduğuna bağlı olacaktır." düşüncesini dile getirdi.

Sümer, "Bugün AKP Türkiye’sinde bireysel hak ve özgürlüklerden bahsedebiliyor muyuz? Genel Başkanlar, Seçilmiş Belediye Başkanları, Milletvekilleri, Akademisyenler, Öğrenciler, Gazeteciler, Askeri Personeller, Sıradan Vatandaşlar, Emekliler sırf muhalif diye tutuklanıyorsa orada kimse hak ve özgürlükten bahsedemez. AKP iktidarı döneminde, vatandaşın can güvenliği, memleketin sınır güvenliği, emekçinin iş güvenliği, tüketicinin gıda güvenliği tehlike altındadır. Daha ülkesinin sınır güvenliğini sağlayamayan anlayıştan siber güvenlik alanında devrim yaratmasını beklemek hayalcilik olacaktır.” dedi.

"KİŞİSEL VERİLERİ ÇALINMAYAN KALMADI, SADECE BUNUN HABERİNİ YAPAN GAZETECİ TUTUKLANDI"

Orhan Sümer, “Türkiye’nin mevcut siber güvenlik altyapısının sağlam olması gerekiyor ki diğer tüm sistemler kesintisiz olarak çalışsın. Peki bizde durum öyle mi? Ne yazık ki hayır! Gazeteci çıkıyor 85 milyon vatandaşın kişisel bilgileri, hesap numaraları, özel bilgileri internet ortamında satılıyor. Buna engel olun diye haber yapıyor. Kimse inanmıyor. Aynı gazeteci söylediğinin doğru olduğunu kanıtlamak için Sayın Cumhurbaşkanının ve Mit Müsteşarının kimliğinin fotoğrafını paylaşıyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bu durumu ortaya çıkaran gazeteci tutuklanıyor. AKP’nin getireceği siber güvenlik kanunu işte tam da budur.” ifadesini kullandı.

"EN KENDİ HALİNDE VATANDAŞ BİLE TELEFONUM DİNLENİYOR KORKUSU YAŞIYOR"

Orhan Sümer, “Teknolojinin her gün kendini yenilediği, Dünya’nın telefonlar vasıtasıyla kişilerin cebine girdiği yeni düzende en önemli olan güvenilir olmaktır? Sizlere sormak istiyorum. Bugün Türkiye’de ayakkabı boyacısı bile telefonum dinleniyor mu korkusu yaşıyorsa, vatandaş biraz özel bir görüşme yapacağı zaman normal arama değil whatsapp araması yapıyorsa burada siber güvenliği kim sağlayacak? İşte asıl sorun bu güvensizlik durumunun ortadan kalkmasıdır. Onu da ilk seçimden sonra Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında biz sağlayacağız.” açıklamasını yaptı.