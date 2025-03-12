CHP Adana milletvekili Orhan Sümer, “Bu yıl sadece ocak ayında 178 bin 382 kişi bireysel kredi borcunu, 194 bin 163 kişi de kredi kartı borcunu ödeyemediği için icra takibine alındı. Geçen yıl ocak ayına göre bireysel kredi borcunu ödeyemeyenlerin sayısı yüzde 51, kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı ise yüzde 65 oranında artış kaydetti. Ocakta hem kredi kartı hem de bireysel kredi borcu yüzünden takibe alınanlar tek kişi sayıldığında toplam 303 bin 367 kişi bir ayda icra takibine alındı. Önceki yıllarda bankalar tarafından icra takibine alınanlardan borcunu hala ödeyememiş olanların sayısı ocak sonunda 4 milyona yaklaştı. Artık yeni zenginlik borçsuz bir maaş ile hayatta kalabilmek” Dedi.

"BORÇ SARMALI VATANDAŞI YAŞAMIN KIYISINA İTİYOR"

Orhan Sümer, “Hem bankalar ve finansman şirketlerinin hem de varlık yönetim şirketlerinin takibinde bulunanlar tek kişi sayıldığında icra takibindeki toplam vatandaş sayısı 3 milyon 977 bin 310 kişiye ulaşıyor. Vatandaş borcu borçla kapatmaya çalıştıkça daha da derin yoksulluk çukuruna saplanıyor. Ne yazık ki vatandaş artık krizin yoğun etkisiyle birlikte canıyla sınanıyor. Milletin akıl sağlığını korumak için antidepresanlara başvurduğunu ilaç kullanımında Avrupa birincisi olmamızdan anlıyoruz.” Dedi.

"SARAY YANDAŞI OLMAYANA TÜRKİYE EKONOMİK CEHENNEM"

CHP milletvekili Orhan Sümer, “2025 yılı başında asgari ücrete yüzde 30, memurlar maaşları ve memur emeklilerinin aylıklarına yüzde 11,5, işçi ve bağımsız çalışan emeklilerin aylıklarına da yüzde 15,75 zam yapılmıştı. Ücret, maaş ve aylıklara yapılan zamların önemli bir kısmı daha yılın ilk iki ayında eridi. 22 bin 104 lira olan asgari ücretin satın alma gücü iki ayda 1.527 lira eridi. Türkiye şu anda Suriye, Güney Sudan, Arjantin, Zimbabve gibi ülkelerle aynı enflasyon liginde oynuyor. Paranın değeri her geçen gün kayboluyor. Eğer saray yandaşı değilseniz Türkiye artık ekonomik bir cehennem durumunda.” dedi.