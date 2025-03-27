CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, AKP'ye yakınlığıyla bilinen ve İmamoğlu protestolarını eleştiren Sevda Türküsev'e 2013 yılında attığı, FETÖ elebaşı Gülen'e destek verdiği tweetiyle yanıt verdi.

Türküsev, CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın "Burası Türkiye, İsrail bile bu zulmü yapmıyor. Çocukları (eylemcileri) ters kelepçelemişler ve bekletmişler." sözlerine ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

-Allahınızdan bulun: Filistin için doğru düzgün iki kelam etmediğiniz gibi burada yapılan yürüyüşü bile sabote etmek istediniz. Filistin’de 50.000’den fazla insan öldü boykotu almadınız bile ama kendi yerli firmalarınızı kendi menfaatiniz için boykota davet ettiniz insanları.

-Bir de utanmadan İs***l kıyaslıyorsunuz ! Asıl sizin zihniyetiniz i****il gibi ! Siz o çocuklara şu kadar acısaydınız veya düşünseydiniz sokağa çağırmadınız. Bir hukukçu olarak çok iyi biliyorsunuz ki polise taş atmak, hakaret etmek küfür etmek, cumhurbaşkanına ailesine küfür etmek suçtur. Duran polise saldırıyorlar poliste gereğini yapıyor. Yazıklar olsun.

TANAL TÜRKÜSEV'İN FETÖ ELEBAŞI İÇİN ATTIĞI TWEETİ HATIRLATTI

Tanal ise Türküsev'e, Türküsev'in 2013 yılında attığı, "Çok çirkinleşti artık, Fethullah Gülen hoca ef. gelmeli ve masaya yumruğunu vurup 'yeter sussuuuun' diye susturmalı, hizmete zarar verenleri" tweetini ortaya çıkardı.