CHP Milletvekili Mahmut Tanal, kendisine ulaşan acılı bir vatandaşın gönderdiği yürek burkan mesajı paylaşarak, elektrik kesintilerinin geldiği vahim noktaya dikkat çekti. Evde oksijen cihazına bağlı olarak yaşam mücadelesi veren bir çocuğun, saatlerce süren kesinti nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Tanal, vatandaşın gönderdiği, "Benim çocuğum oksijene bağlı beş saat elektrik kesintisi yüzünden hayatını kaybetti" şeklindeki mesajı okudu.
"BU AYIP AKP'YE YETER"
Yaşanan can kaybına ve elektrik dağıtımındaki aksaklıklara sert tepki gösteren Tanal, altı çizilmesi gereken bir ihmal zincirinin yaşandığını savundu. Enerji altyapısındaki yetersizlikleri ve uzun süreli kesintilerin denetimsizliğini eleştiren Tanal, iktidara yüklenerek, "Bu ayıp AKP'ye yeter, gerçekten bu ayıp yeter." ifadelerini kullandı. Tanal'ın paylaştığı bu mesaj, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük bir üzüntü ve tepkiyle karşılandı.