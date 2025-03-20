İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması, Türkiye’nin en sıcak gündem maddelerinden biri. İmamoğlu hakkında suç örgütü kurma ve diğer suçlardan gözaltı kararı verilirken, İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat şirketine de el konuldu. Bu konunun tartışıldığı canlı yayın da izleyenleri şaşırttı.

Gazeteci Nagehan Alçı ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasındaki gerginlik, ekrana yansıdı. Özcan, Alçı'ya yönelik "İlkesizsiniz, duruşunuz yok" ifadeler kullandı. Alçı ise Özcan’ın üslubunu eleştirerek, "Çirkin üslup kullanıyorsunuz" yanıtını verdi.

"HERKESE İYİ AKŞAMLAR NAGEHAN HARİÇ"

Ancak gerilim, Özcan'ın Alçı'ya FETÖ suçlamasıyla zirveye ulaştı. Özcan, "Dün FETÖ’cülerin yanındaydın, bugün nerede olduğun belli değil" diyerek Alçı’yı sert bir şekilde eleştirdi.

Tartışma büyüyünce Özcan yayından kalkmak zorunda kaldı. "Nagehan hanımla aynı yayında olmayı kendime zul kabul ediyorum. Ben bu kadınla aynı havayı dahi solumak istemiyorum. ‘Nagehan Alçı yayında’ deseydiniz bağlanmazdım. Herkese iyi akşamlar, Nagehan Alçı hariç" diyerek yerinden kalktı.