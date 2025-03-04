CHP Diyarbakır Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu bugün Çağlayan Adliyesi'ndeki gazetecilerin ve aktivistlerin davasını takip etti. Tanrıkulu, "Yargının muhalefeti, avukatları, savunmayı teslim almaya çalıştığı ve bunu da iktidarın siyasal projesine uygun yürüttüğü bir ortam var." dedi.

Tanrıkulu, "Çağlayan Adliyesi'ndeyim; bugün birçok gazetecinin, avukatın, aktivistin yargılandığı davaların duruşmalarını takip ediyoruz. Halk TV'den gazeteci arkadaşlarımızın duruşması var.

İstanbul Barosu'nun kapatılmasına varacak bir süreç başlatılmıştı; onunla ilgili duruşma var." ifadesini kullandı.

Tanrıkulu şunları kaydetti:

*Dostumuz İHD yöneticilerinden tutuklu Nimet Tanrıkulu'nun yargılandığı davanın duruşması var.

Evrensel Gazetesi yöneticilerinin duruşması var.

Hayko Bağdat'ın yargılandığı davanın duruşması var.

Gazetecilerin, aktivistlerin, avukatların davaları; Türkiye'deki yeni rejimin yüzünü ortaya koyuyor. Bu rejim demokrasi, hukuk devleti değil.

-Yargının muhalefeti, avukatları, savunmayı teslim almaya çalıştığı ve bunu da iktidarın siyasal projesine uygun yürüttüğü bir ortam var.

"BUGÜNLERİ NOT EDİYORUZ"

-Bugünleri not ediyoruz; bu adliye bir mücadele alanına dönüştü, bu mücadele alanını meydanlara da, sandığa da taşıyacağız. Kimsenin endişesi kuşkusu olmasın.'