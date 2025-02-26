CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, darbe girişiminin hemen ardından 18 Temmuz 2016 tarihinde Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından Macaristan’daki bir firmaya hiçbir teminat alınmadan ve kurum mevzuatlarına aykırı bir şekilde 3 milyon Euro gönderildiği iddialarının gündemde olduğunu belirterek Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya bazı sorular yöneltti.

Tanrıkulu, "Bu para transferinin, hayvan ithalatı amacıyla yapıldığı öne sürülse de, kısa süre içinde Estonya ve Letonya’da kurulan bazı firmaların devreye girdiği, bu firmalar üzerinden yapılan işlemler sonucunda Romanya’dan düşük kaliteli hayvanların getirilip Tarım Kredi Kooperatiflerine satıldığı iddia edilmektedir. Bu süreçte kamu zararı oluştuğu yönünde ciddi iddialar bulunmaktadır. Öte yandan, söz konusu para transferinde adı geçen ve etkili kişilerden biri olduğu belirtilen Ö.Ö.’nün, Tarım Kredi Kooperatiflerindeki görevinden sonra Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü tarafından Mali İşler Daire Başkanı olarak atanması, kamu vicdanında soru işaretlerine neden olmaktadır. Bahse konu kişinin TMO’nun milyarlık bütçesini yönetmesi liyakat ve etik açısından tartışmalıdır." ifadesini kullandı.

Tanrıkulu Bakan Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şunları kaydetti:

1. 18 Temmuz 2016 tarihinde Tarım Kredi Kooperatiflerinden Macaristan’daki bir firmaya 3 milyon Euro gönderildiği iddiası doğru mudur?

2. İddia doğru ise, bu para transferine ilişkin alınan karar hangi yetkililer tarafından onaylanmıştır?

3. İşlemler Tarım Kredi Kooperatifleri mevzuatlarına uygun mudur?

4. Anılan iddialar doğru ise, gönderilen 3 milyon Euro’nun karşılığında hangi firmadan, kaç adet büyükbaş hayvan getirilmiştir?

5. Estonya ve Letonya’da kurulan firmalar ile Macaristan’daki firmanın bağlantıları incelenmiş midir?

6. Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından gönderilen 3 milyon Euro’nun, Et ve Süt Kurumu (ESK) üzerinden yeniden Tarım Kredi Kooperatiflerine ödendiği iddiası doğru mudur?

7. Bu süreçle ilgili olarak Tarım Kredi Kooperatifleri veya ilgili yöneticiler hakkında herhangi bir idari veya adli soruşturma açılmış mıdır? Açılmış ise, idari veya adli soruşturmanın akıbeti nedir?

8. Tarım Kredi Kooperatiflerinde bu sürece dahil olduğu belirtilen Ö.Ö’nün TMO Mali İşler Daire Başkanı olarak atanma süreci hangi kriterler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?

9. Ö.Ö’nün TMO Mali İşler Daire Başkanı olarak atanmasında liyakat esaslarına uyulmuş mudur?

10. TMO gibi kritik bir kurumun milyarlık bütçesini yönetecek bir kişinin, geçmişinde kamu zararına yol açan işlemlerle anılıyor olması hakkında Bakanlığınızın değerlendirmesi nedir?

11. Bu atama süreciyle ilgili olarak herhangi bir inceleme veya yeniden değerlendirme yapılması düşünülmekte midir?